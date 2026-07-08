Menü Suche
Kommentar
Offiziell Eredivisie

Romantische Rückkehr: Ajax holt Blind zurück

von Lukas Weinstock - Quelle: Ajax.nl
Daley Blind @Maxppp

Ajax Amsterdam holt einen verlorenen Sohn zurück. Der Hauptstadtklub verkündet, dass Daley Blind zu seinem Jugendverein zurückkehrt. Von Ajax wird der 36-Jährige mit einem Einjahresvertrag ausgestattet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Ablöse müssen die Niederländer nicht aufbringen, da Blind seit Anfang des Monats vereinslos ist. Zuvor war der flexible Verteidiger drei Jahre für den FC Girona am Ball. Insgesamt ist es Blinds drittes und vermutlich auch letztes Engagement bei seinem Jugendverein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
Ajax
Daley Blind

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Daley Blind Daley Blind
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert