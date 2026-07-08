Romantische Rückkehr: Ajax holt Blind zurück

Ajax Amsterdam holt einen verlorenen Sohn zurück. Der Hauptstadtklub verkündet, dass Daley Blind zu seinem Jugendverein zurückkehrt. Von Ajax wird der 36-Jährige mit einem Einjahresvertrag ausgestattet.

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Ajax is delighted to announce the homecoming of a true Ajacied: Daley Blind 🤍♥️🤍 pic.twitter.com/SjNWKGl2z3 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2026

Eine Ablöse müssen die Niederländer nicht aufbringen, da Blind seit Anfang des Monats vereinslos ist. Zuvor war der flexible Verteidiger drei Jahre für den FC Girona am Ball. Insgesamt ist es Blinds drittes und vermutlich auch letztes Engagement bei seinem Jugendverein.