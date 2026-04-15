Bittencourt in konkreten Gesprächen

Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt könnte seine Karriere im Spätherbst noch einmal monetär vergolden. Nach FT-Informationen befindet sich der 32-Jährige in konkreten Gesprächen mit saudischen Klubs. Al Shabab hatte Bittencourt schon im vergangenen Sommer ein lukratives Angebot unterbreitet, damals wollte der Rechtsfuß aber noch ein Jahr beim SV Werder Bremen dranhängen.

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Jetzt läuft Bittencourts Vertrag an der Weser aus und trotz der internen Überlegungen, ihm doch noch einmal ein neues Arbeitspapier anzubieten, deutet vieles auf einen ablösefreien Abgang hin. Aus der Bundesliga hatte zuletzt Union Berlin Interesse bekundet. Auch mit einem Wechsel nach Brasilien oder in die MLS wurde Bittencourt in Verbindung gebracht.