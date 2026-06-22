Spanier mit Gedächtnisschwund | Belgiens Demütigung

Spanien vs. Saudi Arabien (4:0)

Die Spanier haben sich für das 0:0 zum Auftakt gegen Kap Verde eindrucksvoll rehabilitiert. Gegen die Saudis ließ der WM-Mitfavorit zum keinem Zeitpunkt Zweifel über den Sieger aufkommen. Den ersten der vier Treffer erzielte Lamine Yamal elf Minuten nach seiner so sehnlichst erwarteten Rückkehr. Bis zur Pause schraubten die Iberer das Ergebnis auf 3:0, im Anschluss schalteten sie einen Gang herunter.

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‚Marca‘ (Spanien): „Oyarzabal, der den Ball (gegen Kap Verde, Anm. d. Red.) nicht berührte, erzielte zwei Tore und eine Vorlage.“

‚as‘ (Spanien): „Das Spiel gegen Kap Verde hat nie stattgefunden. Vergesst es einfach. Stellt euch vor, es wäre im Bermuda-Dreieck passiert und nie aufgezeichnet worden.“

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‚Al-Riyadh‘ (Saudi-Arabien): „Die Spanier dominierten die Partie von Beginn an und unterstrichen damit ihre Stärke im Turnier. Dies erschwerte Saudi-Arabiens Weiterkommen erheblich.“

Belgien vs. Iran (0:0)

Seit gestern Abend kennt die Fußball-Welt den Namen Alireza Beiranvand. Der iranische Torhüter verhinderte beim 0:0 immer wieder den Rückstand. Allerdings durften sich auch die Belgier bei ihrem Schlussmann bedanken, dass es torlos blieb. Der Unterschied: Real-Keeper Thibaut Courtois zählt schon seit Jahren zu den Besten seines Fachs.

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‚Het Laatste Nieuws‘ (Belgien): „Mehrere Schlüsselspieler der Red Devils bringen nicht die erwartete Leistung.“

‚Voetbalkrant‘ (Belgien): „Selbst ein überragender Courtois war für die Roten Teufel nötig, um gegen den Iran einen Punkt zu holen: Eine Demütigung droht.“

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‚Khabar‘ (Iran): „Das Wunder von Beiranvand in Los Angeles.“

Uruguay vs. Kap Verde (2:2)

Der krasse Außenseiter Kap Verde hat den nächsten WM-Punkt. Dem sensationellen 0:0 zum Auftakt gegen Spanien folgte ein 2:2 gegen den zweifachen Titelträger Uruguay. Helio Varela von Maccabi Tel Aviv markierte nach rund einer Stunde und einem Riesenfehler der Celeste den Ausgleich. Im letzten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien hat Kap Verde nun alle Chancen auf das Weiterkommen.

‚El Pais‘ (Uruguay): 2:2-Unentschieden gegen Kap Verde im Hard Rock Stadium in Miami, wo Marcelo Bielsas Team erneut eine unbeständige Leistung zeigte, die ihre Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals der Weltmeisterschaft ernsthaft gefährdete

‚A Nação‘ (Kap Verde): „Kap Verde legte ein hohes Tempo vor, dominierte das Spiel und lieferte sich packende Duelle im Mittelfeld gegen eine Mannschaft, die für ihre körperliche Stärke bekannt war.“

Neuseeland vs. Ägypten (1:3)

Superstar Mohamed Salah war die prägende Figur bei Ägyptens erstem Erfolg bei dieser WM. Mit seinem zwischenzeitlichen 2:1 stellte der Superstar die Weichen auf Sieg. Dabei hatte Neuseeland nach Finn Surmans Führung bis zur 58. Minute noch geführt. Der Sieg der Nordafrikaner war aber letztlich verdient.

‚The New Zealand Herald‘ (Neuseeland): „Das wird lange dauern, bis wir es überwunden haben. Vielleicht Jahre.“

‚The Post‘ (Neuseeland): „Die WM-Träume der All Whites sind nach dem sensationellen Comeback Ägyptens in Vancouver geplatzt.“

‚Ahram‘ (Ägypten): „Mohamed Salah schreibt bei der Weltmeisterschaft 2026 mit der ägyptischen Nationalmannschaft Geschichte und wird zum Rekordtorschützen der Pharaonen.“