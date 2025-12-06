Mainz: Neuer Trainer im Anflug

Der FSV Mainz 05 will auf dem Trainerposten schnell Nägel mit Köpfen machen. Das bestätigte Niko Bungert, Sportdirektor der Rheinhessen, nach der 0:1-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach bei Sky: „Klar ist, dass wir uns ab Montag mit einem neuen Trainer auf die letzten Spiele vorbereiten wollen.“

Gegen die Fohlen hatte Benjamin Hoffmann, Trainer der Zweitvertretung, das Schlusslicht auf das Freitagsspiel vorbereitet, erneut steht Mainz aber mit leeren Händen da. „Wir haben jetzt keinen Zeitplan, ob da eine Unterschrift am Samstagabend, Sonntag oder am Montag stattfindet“, so Bungert. Ganz oben auf der Liste möglicher Kandidaten steht Urs Fischer, auch der Name Marco Rose fällt beim abstiegsbedrohten Bundesligisten.