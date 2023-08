Vermittler eingeschaltet: Großer Ärger um Benzema

Rund zweieinhalb Monate ist es her, dass Al Ittihad der scheinbar große Wurf gelang: Karim Benzema schloss sich dem saudi-arabischen Klub an – einer der ersten Stars, der in diesem Sommer in die Pro League wechselte. Der Ballon d’Or-Gewinner von 2022 sollte in Dschidda das Aushängeschild des Vereins und der Fixpunkt auf dem Platz sein.

Mit berauschenden Leistungen fiel Benzema seitdem aber nicht auf, in seinen zwei Ligaspielen für Al Ittihad blieb er ohne Tor. Für Schlagzeilen sorgt der 35-Jährige nun trotzdem, allerdings nicht aus den Gründen, die sich sein Klub bei der Verpflichtung des Franzosen vorgestellt hat. Denn bei Al Ittihad gibt es Ärger und im Zentrum steht Benzema.

Streit mit dem Trainer

Laut ‚Asharq al-Awsat‘, einer der größten arabischsprachigen Zeitungen der Welt, gibt es Stress zwischen dem Stürmerstar und dessen Trainer Nuno Espírito Santo, der bereits ein Jahr länger im Verein ist. Espírito Santo hat sich dem Bericht zufolge im Vorfeld des Transfers gegen eine Benzema-Verpflichtung ausgesprochen und klargemacht, dass der Altstar nicht in sein fußballerisches Konzept passe.

Die aktuelle Stimmung zwischen Spieler und Trainer wird von ‚Asharq al-Awsat‘ als angespannt beschrieben, auch Benzema selbst leistet offenbar seinen Beitrag dazu. Dem Bericht zufolge forderte der Franzose vor versammelter Mannschaft, dass Espírito Santo ihn zum Kapitän ernennen soll. Der Portugiese habe das abgelehnt. In den beiden Ligaspielen trug jeweils der 32-jährige Brasilianer Romarinho die Binde.

Benzema will sich mit der aktuellen Situation offenbar nicht zufriedengeben. Er soll einem saudi-arabischen Vermittler, der in seinen Transfer zu Al Ittihad maßgeblich involviert war, aufgefordert haben, eine Lösung für die Probleme zu finden. Wie diese aussehen könnte, wird nicht explizit beschrieben.