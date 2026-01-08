F95: Fanliebling Zimmermann droht das Aus

Nach acht Jahren im Klub deutet alles auf einen Abschied von Matthias Zimmermann (33) bei Fortuna Düsseldorf hin. Das berichtet die ‚Bild‘. Neu-Manager Sven Mislintat soll den Kader der Rheinländer auf Vordermann bringen und muss dabei auch harte Entscheidungen treffen. Abseits einiger Leihspieler laufen acht Verträge aktueller Fortuna-Profis am Saisonende aus, darunter sind fünf der sechs dienstältesten Spieler. Derzeit ist nicht klar, wer gehen muss, doch bei Rechtsverteidiger Zimmermann und auch Innenverteidiger Jordy de Wijs (30) stehen laut der Boulevardzeitung die Zeichen auf Abschied. Aktuell laufe es lediglich bei Torhüter Florian Kastenmeier (28) auf eine Verlängerung hinaus.

„Negative Entscheidungen zu treffen, in dem Sinne, dass man etwas beendet, was der andere nicht beenden möchte, ist immer der unangenehmste Teil des Jobs in dieser Funktion. Wir haben aber noch gar nichts entschieden und müssen das auch noch gar nicht. Alle Jungs präsentieren sich extrem gut und es wird ganz saubere Gespräche geben. Das Wichtigste ist, dass man transparent miteinander umgeht, es nicht zu lange hinauszögert und irgendwann eine klare Position hat. Das besprechen wir ab Februar mit großer Glaubwürdigkeit und großem Respekt“, so Mislintat gegenüber der ‚Bild‘.