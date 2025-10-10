Bayern an Maignan dran | Infantino will WM verschieben

Jetzt oder nie

Manuel Neuer ist unkaputtbar. Das ist zumindest der Eindruck, wenn man sich aktuell die Spiele des FC Bayern München anguckt. Der Schlussmann zeigt Leistungen fast wie zu seinen besten Zeiten, dass er fast 40 Jahre alt ist, sieht man dem Ex-Schalker nicht an. Dennoch ist die Zeit mit Neuer nicht endlos, weshalb sich der Rekordmeister auf die Zeit danach vorbereiten muss. Ins Blickfeld ist dabei ein echter Weltklasse-Keeper geraten.

Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ bestätigt, ist Mike Maignan ein Thema bei den Bayern. Der Vertrag des 30-Jährigen beim AC Mailand läuft am Saisonende aus, somit wäre er dann ablösefrei. Eine Verlängerung bei den Rossoneri deutet sich nicht an. Eine einmalige Gelegenheit für die Bayern, unterschreibt der Franzose woanders, dürfte er eine hohe Ablöse kosten. Ob der deutsche Meister zuschlägt?

Stellt euch nicht so an

Sportlich gesehen war die WM 2022 ein wahres Spektakel, das mit Argentinien als Weltmeister seinen verdienten Sieger fand. Doch das Turnier wurde von zahlreichen Nebengeräuschen begleitet. Unter anderem die Austragung im Winter sorgte für Entrüstung. Doch es kann sein, dass dies in Zukunft erneut der Fall sein wird. Sogar der Vierjahresrhythmus könnte durchbrochen werden.

Laut ‚The Athletic‘ gibt es Überlegungen, die WM 2034 in Saudi-Arabien erst im Januar 2035 stattfinden zu lassen. Grund dafür ist neben der enormen Hitze in den Sommermonaten der muslimische Fastenmonat Ramadan, der 2034 auf November und Dezember fällt. Da Saudi-Arabien ein muslimisches Land ist, will man darauf Rücksicht nehmen. Bei der europäischen Klubversammlung am Donnerstag ließ FIFA-Präsident Gianni Infantino schon durchblicken, dass dies für ihn eine Option ist: „Wir befassen uns bereits mit den Feinheiten. Wir müssen einfach offen sein.“ Freunde dürfte sich der Funktionär mit vielen seiner Pläne bei den meisten Fans nicht machen.