Arsenal-Coach Arteta plant „zwei oder drei Szenarios“

Beim FC Arsenal richtet man sich hinsichtlich des Sommertransfermarkts auf alle Eventualitäten ein. „Ich plane zwei oder drei verschiedene Szenarien, die uns erwarten können. Davon abhängig werden wir viel, wenig oder gar nichts machen können“, orakelt der Spanier im Gespräch mit ‚Sky Sports‘.

Bis auf weiteres harrt man also auch bei den Gunners der Dinge, die da kommen mögen. „Wir müssen in der Lage sein, täglich zu reagieren. Wir wissen nicht, wie die finanzielle Situation sein wird. Wir kennen auch nicht die Regeln, das Timing und das genaue Fenster“, so Arteta weiter. Neu im Team werden zunächst einmal nur die fünf Leihspieler William Saliba, Konstantinos Mavropanos, Henrikh Mkhitaryan, Mohamed Elneny und Dejan Iliev sein. Den Hut nehmen werden Dani Ceballos und Pablo Marí.