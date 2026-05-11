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Bundesliga

Auch die VfB-Konkurrenz will Ulrich

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Laurin Ulrich beim 1. FC Magdeburg @Maxppp

Die deutlich nach oben ausgerichtete Formkurve von Laurin Ulrich öffnet dem 21-Jährigen einige Türen. Inzwischen zeigen laut ‚Sky‘ auch zwei Bundesligisten Interesse am Offensivspieler vom VfB Stuttgart, der in der laufenden Saison an den 1. FC Magdeburg ausgeliehen wurde. Die Schwaben können sich aber mittlerweile auch gut vorstellen, Ulrich in der kommenden Spielzeit in den eigenen Kader zu integrieren.

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Eine Einigung über das weitere Vorgehen gibt es zwischen den Beteiligten aber noch nicht. Erst vor zwei Wochen wurde berichtet, dass der Karlsruher SC und fünf weitere Zweitligisten an einem Leihgeschäft für die Saison 2026/27 interessiert sind.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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