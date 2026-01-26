Eintracht: Trainersuche fast abgeschlossen

Die Stimmung bei Eintracht Frankfurt ist spätestens am Samstag beim 1:3 gegen die TSG Hoffenheim endgültig gekippt. Noch während des Spiels herrschte eine gespenstische Stille, die Fans der Eintracht stellten den Support ein. Für das letzte Spiel in der Königsklasse am Mittwoch (21 Uhr) gegen Tottenham Hotspur versuchen etliche Fans, ihre Tickets noch loszuwerden.

Inmitten dieser schwersten Krise der jüngeren Vergangenheit muss Markus Krösche einem neuen Trainer die Eintracht schmackhaft machen. Schon klar ist, dass gegen die Spurs weiterhin das Duo Dennis Schmitt und Alex Meier auf der Trainerbank sitzen wird. Eine Wende haben die beiden nach der Entlassung von Dino Toppmöller nicht gebracht. Und so steht zeitnah ein neuer Coach an der Seitenlinie, womöglich schon am Samstag (15:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen.

Die Suche nach dem Mr. X

Denn wie der ‚kicker‘ berichtet, befinden sich die Verhandlungen mit dem potenziellen neuen Eintracht-Coach „auf der Zielgeraden“. Um wen es sich dabei handelt, ist noch nicht durchgesickert. Im Gespräch waren in den vergangenen Tagen unter anderem Marco Rose, Jacob Neestrup, Alexander Blessin und Kjetil Knutsen.

Laut dem Fachmagazin ist Krösche jedoch zuzutrauen, dass jemand kommt, dessen Name noch nicht an die Öffentlichkeit geraten ist. Unwahrscheinlich sei, dass ein Trainer kommt, der aktuell ohne Verein ist. Dadurch erkaltet die Fährte zu Rose zunehmend. Ein neuer Coach aus dem Ausland sei indes möglich.

Gegentorflut als große Aufgabe

Vieles ist bei den Hessen derzeit unklar. In jedem Fall kommt auf den neuen Trainer eine Menge Arbeit zu. Seit der Winterpause hat Frankfurt in jedem seiner fünf Partien exakt drei Gegentreffer kassiert. Die löchrige Abwehr zu schließen, scheint eine Mammutaufgabe zu sein, der auch Schmitt und Meier nicht gewachsen sind.