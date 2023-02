VfB: Bericht über baldigen Tomás-Abschied

Tiago Tomás wird im Sommer wahrscheinlich zu seinem Stammverein Sporting Lissabon zurückkehren. Wie der ‚kicker‘ berichtet, stehen die Zeichen beim Leihspieler des VfB Stuttgart auf Abschied. „Die Trennung naht“, titelt die Fachzeitschrift in ihrer aktuellen Ausgabe.

Tomás war im Januar 2022 aus Portugals Hauptstadt zum VfB gewechselt. Im Sommer könnten die Schwaben den 20-jährigen Offensivspieler per Kaufoption über 15 Millionen Euro festverpflichten. Über die finanziellen Mittel, um das wirklich umsetzen zu können, verfügt der Bundesligist aber nicht.

Der ‚kicker‘ stellt die Möglichkeit einer weiteren Leihe in den Raum, zudem könnte der VfB zumindest theoretisch versuchen, die Ablöse nachzuverhandeln. Beides scheint aber unwahrscheinlich, zumal die Stuttgarter mit Gil Dias (26) bereits einen Neuzugang verpflichtet haben, der die Rolle von Tomás einnehmen könnte.

Aktuell verletzt

Sportlich empfehlen kann sich der 20-Jährige zurzeit auch nicht. Mit einer Bauchmuskelverletzung fällt Tomás noch mehrere Wochen aus. Insgesamt stand er in dieser Saison in 15 Bundesliga-Spielen auf dem Platz, in denen er zwei Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete.