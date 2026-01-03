Real „bereit“ für Wintertransfers

Xabi Alonso hat sich zu möglichen Winterneuzugängen für Real Madrid geäußert. Der Trainer sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Wir müssen immer wachsam sein, aber wir sind zufrieden mit dem Kader. Wir werden bereit sein, falls sich Gelegenheiten ergeben.“

Bekannt ist, dass Alonso noch gerne einen strategisch denkenden Mittelfeldspieler begrüßen würde. Eigengewächs Nico Paz (21) kommt jedoch erst im Sommer per Klausel von Como 1907 zurück nach Madrid. Die Frage lautet, ob es da noch einer Übergangslösung bedarf.