Erste Klarheit bei Wirtz

von Luca Hansen
Florian Wirtz wird dem FC Liverpool auch am Dienstag (21:15 Uhr) gegen die Wolverhampton Wanderers fehlen. „Das kommt wahrscheinlich zu früh“, bestätigte Trainer Arne Slot auf der Pressekonferenz im Anschluss an den 5:2-Sieg gegen West Ham United.

Nach einem komplizierten Start kam der 22-jährige Mittelfeldspieler bei den Reds zuletzt immer besser in Fahrt. Aktuell bremst ihn aber eine Rückenverletzung aus.

