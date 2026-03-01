Erste Klarheit bei Wirtz

Florian Wirtz wird dem FC Liverpool auch am Dienstag (21:15 Uhr) gegen die Wolverhampton Wanderers fehlen. „Das kommt wahrscheinlich zu früh“, bestätigte Trainer Arne Slot auf der Pressekonferenz im Anschluss an den 5:2-Sieg gegen West Ham United.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einem komplizierten Start kam der 22-jährige Mittelfeldspieler bei den Reds zuletzt immer besser in Fahrt. Aktuell bremst ihn aber eine Rückenverletzung aus.