Prominentes Interesse an Sterling

von Dominik Sandler - Quelle: Sky Sports | Daily Mail
Flügelflitzer Raheem Sterling hat noch immer einen großen Markt. ‚Sky Sports‘ berichtet von sieben, die ‚Daily Mail‘ sogar von acht Klubs, die konkret Interesse am 31-Jährigen zeigen. Neben der SSC Neapel sollen unter anderem Juventus Turin und Tottenham Hotspur um Sterling buhlen.

Der ehemalige englische Nationalspieler wolle auf Top-Niveau spielen und fahndet deshalb nach einem Klub, der in den kommenden Jahren in der Champions League vertreten ist. Erst gestern hatte der FC Chelsea die Vertragsauflösung bekanntgegeben. Noch im Winter sucht Sterling eine neue Herausforderung. Er sei bereit, auf mehr als zwei Drittel seines Blues-Gehalts zu verzichten.

