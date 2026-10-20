Arteta lehnt großes Angebot ab

Nur wenige Monate, bevor Mikel Arteta den Trainerjob beim FC Arsenal übernommen hat, stand der kurz davor, das Angebot eines anderen Premier League-Klubs anzunehmen. Wie der ‚Telegraph‘-Journalist Sam Dean enthüllt, bemühte sich Newcastle United im Sommer 2019 intensiv um den Spanier, der in der vergangenen Saison mit den Gunners die englische Meisterschaft gewann.

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Arteta war demnach stark in Versuchung, die Magpies schienen für den Ex-Profi „in vielerlei Hinsicht der perfekte Ausgangspunkt für einen Trainer von seinem Alter und seiner Erfahrung“ darzustellen. Warum der heute 44-Jährige die Offerte ablehnte, könne nur er beantworten. Laut Dean sei ein Faktor aber die große Beliebtheit des Vorgängers Rafael Benítez gewesen, der dadurch sehr große Fußstapfen hinterlassen habe.