Werder verpflichtet Weiser fest

Nach seiner einjährigen Leihe schließt sich Mitchell Weiser dem SV Werder Bremen auf permanenter Basis an. Werder verkündet den Transfer des 28-Jährigen, der an der Weser einen langfristigen Vertrag unterschreibt.

Ole Werner zeigte sich auch erfreut über den Wechsel: „Mitch war letzte Saison ein wichtiger Part auf und auch neben dem Platz. Daher freue ich mich, dass er nun auch in Zukunft ein Teil unserer Mannschaft sein wird.“

Weiser selbst sagt über seinen Wechsel: „Ich habe mich bei Werder von Beginn an sehr wohl gefühlt und bin glücklich, dass ich nun auch langfristig meinen Weg bei Bremen fortsetzen kann. Werder in der zweiten Liga war schon etwas Besonderes mit diesen Fans, ich bin schon gespannt wie es in der Bundesliga sein wird.“

Dem Transfer gingen zähe Verhandlungen zwischen Weiser, Werder und Bayer Leverkusen voraus. Die Werkself lässt den Rechtsverteidiger nun ablösefrei ziehen, obwohl dieser noch bis 2023 an den Klub gebunden war. Da Weiser in Bremen deutlich weniger verdient als in Leverkusen, zahlen die Rheinländer dem Spieler zudem eine Abfindung. An deren Höhe war der Transfer fast gescheitert, nun konnten sich die Parteien einigen.

Weiser war 2018 von Hertha BSC nach Leverkusen gewechselt, konnte die Erwartungen dort aber nur selten erfüllen. In der vergangenen Saison spielte er in Bremen auf Leihbasis und hatte dort als etablierte Kraft hinten rechts Anteil am Aufstieg der Werderaner.