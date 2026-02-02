Schalke: Transfer-Schock um Sylla

Der Wechsel von Moussa Sylla vom FC Schalke 04 zum New York City FC gerät gewaltig ins Wanken. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Medizincheck des 26-Jährigen den MLS-Klub dazu veranlasst, noch einmal über den Transfer nachzudenken. Eigentlich war der Deal bereits vor einer Woche beschlossen worden. Die fixe Ablöse soll sechs Millionen Euro betragen, bis zu einer Million sollte an Boni möglich sein. Nun möchte New York Sylla allerdings laut der Boulevardzeitung nur noch ausleihen.

Laut ‚Sky‘ ist ein fixer Transfer jedoch noch nicht endgültig vom Tisch, womöglich steht den Schalkern aber eine Neuverhandlung der Ablöse bevor. Der Stürmer steht noch bis 2028 bei den Königsblauen unter Vertrag. Für Schalke könnte der Wechsel-Schock große Probleme nach sich ziehen. Die Ablöse für den malischen Nationalspieler ist fest eingeplant und soll noch weitere Transfers wie etwa den von Mittelfeldspieler Adil Aouchiche (23/AFC Sunderland) finanzieren.