Auf und neben dem Platz läuft es für Leroy Sané (30) in dieser Spielzeit nicht rund. Für Ärger sorgte kürzlich ein Vorfall nach Spielende gegen Konyaspor (4:0) bei dem Sané, statt mit der Mannschaft zu feiern, einen Kameramann verbal attackierte. „Verpiss dich mit deiner Kamera“, schimpfte der 80-fache deutsche Nationalspieler, dessen Ausbruch live im türkischen Fernsehen zu hören war.

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Auch sportlich wächst der Unmut: Der Flügelspieler konnte in der aktuellen Saison in 14 Pflichtspielen keinen einzigen Scorerpunkt verbuchen. Türkischen Medienberichten zufolge musste sich Sané bereits vor den Verantwortlichen seines Klubs Galatasaray wegen seiner schwachen Auftritte erklären. Sollte keine Leistungssteigerung folgen, drohe ihm das Aus beim türkischen Meister.

Bereits im Winter könnte sich eine neue Perspektive für den Offensivspieler ergeben. Die türkische Zeitung ‚Takvim‘ berichtet, dass Vertreter von drei MLS-Klubs beim Champions-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart (2:0) auf der Tribüne saßen. Im Anschluss sollen sie Gespräche mit den Verantwortlichen von Galatasaray über einen möglichen Transfer geführt haben.

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Angebot für Sané im Anflug

Welche Vereine konkret hinter dem Interesse stecken, ist bislang nicht bekannt. Auch zur möglichen Ablösesumme gibt es noch keine Angaben. Ein offizielles Angebot wird dem Bericht zufolge allerdings im kommenden Transferfenster erwartet. Zuletzt wurde Sané – ebenfalls von Takvim – auch mit Al Qadsiah aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.