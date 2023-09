Bayern unter Zugzwang: Davies-Spur zu Real immer heißer

Alphonso Davies ist in Topform: Mit drei Torvorlagen in drei Spielen startete der Linksverteidiger von Bayern München hervorragend in die neue Saison. Gerade in Hinblick auf einen Vertragspoker ist das eine prima Ausgangslage für den 22-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn Davies‘ Arbeitspapier beim FC Bayern läuft 2025 aus. Vor einigen Monaten standen die Zeichen auf Verlängerung. Doch dann tauschte der Rekordmeister seine Sportliche Führung aus – und die Davies-Seite legte die aussichtsreichen Gespräche erstmal auf Eis.

Lese-Tipp

Sommer reflektiert Bayern-Zeit

Berater Nedal Huoseh sagte damals der ‚Bild‘: „Es ist eine chaotische Zeit aktuell beim FC Bayern. Ich bin mir nicht sicher, was los ist und mit wem wir es zu tun haben werden. Es scheint zu viel Instabilität und Unsicherheit hinsichtlich der Richtung des Vereins zu geben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Heiße Spur zu Real

Dieser Status änderte sich seither nicht, geht aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervor. Vielmehr gibt es schlechte Neuigkeiten für den FCB: Das Management von Davies liebäugele mit einem Wechsel zu Real Madrid und auch der Kanadier selbst könne sich den Schritt zu den Königlichen vorstellen.

Dazu passt: Schon im Juni berichtete das spanische Portal ‚Relevo‘ von „ernsthaften Fortschritten“ in den Gesprächen mit Davies‘ Beratern. Im kommenden Sommer, also ein Jahr vor Vertragsende, wolle Real versuchen, Davies zu kaufen. Geht Bayern darauf nicht ein, droht 2025 ein ablösefreier Abgang. Auch Manchester City wird Interesse an Davies nachgesagt.