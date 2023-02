Nürnberg: Steht Weinzierl zur Debatte?

Der 1. FC Nürnberg vermeidet ein Bekenntnis zu Trainer Markus Weinzierl. Sportvorstand Dieter Hecking sagt in einem Interview mit der ‚Bild‘: „Das ist eine externe Diskussion, die immer aufkommt, wenn die Ergebnisse nicht passen. Da beteilige ich mich aber nicht. Das wichtige ist, dass wir im internen Zirkel die Dinge ansprechen und die diskutieren wir mit dem Trainer.“

Und weiter: „Schlussendlich zieht Markus die Schlüsse mit seinem Trainerstab aus dem, was er sieht. Das ist auch richtig so. Am Ende wissen wir alle, dass uns und den Trainer die Ergebnisse nicht zufriedenstellen.“ In zehn Spielen unter Weinzierls Führung holte der Club bislang durchschnittlich 1,20 Punkte pro Spiel.

