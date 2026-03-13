Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Chelsea verlängert mit Kapitän James

von Daniel del Federico - Quelle: chelseafc.com
1 min.
Reece James nach Spielende @Maxppp

Reece James bleibt dem FC Chelsea langfristig erhalten. Wie die Blues offiziell bekanntgeben, hat der 26-Jährige einen neuen bis 2032 datierten Vertrag an der Stamford Bridge unterzeichnet. Das bisherige Arbeitspapier des Defensiv-Allrounders wäre im Sommer 2028 ausgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Chelsea FC
Made in Cobham. Here to stay.
Bei X ansehen

James war im Alter von sechs Jahren zu Chelsea gewechselt und bestritt bislang 225 Profispiele für die Westlondoner. Seit 2023 führt er seinen Jugendklub als Kapitän aufs Feld. Der 22-fache englische Nationalspieler zeigt sich überglücklich mit der vorzeitigen Ausweitung seines Kontrakts: „Chelsea bedeutet mir sehr viel. Ich habe immer gesagt, dass ich meine besten Jahre hier verbringen möchte, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir alles haben, was nötig ist, um an unsere bisherigen Erfolge anzuknüpfen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Chelsea
Reece Lewis James

Weitere Infos

Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Reece Lewis James Reece Lewis James
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert