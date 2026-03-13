Chelsea verlängert mit Kapitän James

Reece James bleibt dem FC Chelsea langfristig erhalten. Wie die Blues offiziell bekanntgeben, hat der 26-Jährige einen neuen bis 2032 datierten Vertrag an der Stamford Bridge unterzeichnet. Das bisherige Arbeitspapier des Defensiv-Allrounders wäre im Sommer 2028 ausgelaufen.

James war im Alter von sechs Jahren zu Chelsea gewechselt und bestritt bislang 225 Profispiele für die Westlondoner. Seit 2023 führt er seinen Jugendklub als Kapitän aufs Feld. Der 22-fache englische Nationalspieler zeigt sich überglücklich mit der vorzeitigen Ausweitung seines Kontrakts: „Chelsea bedeutet mir sehr viel. Ich habe immer gesagt, dass ich meine besten Jahre hier verbringen möchte, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir alles haben, was nötig ist, um an unsere bisherigen Erfolge anzuknüpfen.“