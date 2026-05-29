Brown reagiert auf Bayern-Gerüchte

Nathaniel Brown hat sich zu den Gerüchten um einen Wechsel zum FC Bayern geäußert. Angesprochen auf einen möglichen Transfer zum deutschen Rekordmeister sagt der Nationalspieler gegenüber der ‚Abendzeitung‘: „Ich lese das natürlich auch, aber ich will mich jetzt auf die WM fokussieren.“ Einen Wechsel schließt er damit nicht aus, betont aber: „Was danach kommt, schaue ich dann. Aber jetzt ist mein voller Fokus auf der WM.“ Die Gerüchte um einen Bayern-Wechsel werden womöglich so schnell nicht verschwinden. Wie ‚Sport1‘ vor rund zwei Wochen berichtete, gab es bereits ein Treffen zwischen dem FC Bayern und Browns Lager.

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Allerdings fühlt sich der 22-Jährige bei Eintracht Frankfurt gut aufgehoben, wo er noch einen Vertrag bis 2030 hat: „Ich fühle mich superwohl, auch in der Stadt, ich habe da Freunde.“ Nach zweieinhalb Jahren am Main sei er „richtig angekommen, mir macht es echt Spaß.“ Trotz der insgesamt schwachen Saison der Eintracht konnte sich Brown für den WM-Kader empfehlen. Die Frage nach seiner Rolle bei seinem ersten großen Turnier sei zweitrangig: „Mir ist eigentlich egal, wo ich spiele, ob links, ob rechts, ich will spielen – egal wo.“