St. Pauli: Jobgarantie für Schultz

Oke Göttlich lässt trotz der sportlichen Misere keine Zweifel an Trainer Timo Schultz aufkommen. „Es sind immer mehrere Mosaiksteine, die dazu führen können, dass es nicht mehr funktioniert. Das können emotionale Verwerfungen, inhaltliche und charakterliche Gründe sein. Ich sehe bei keinem dieser Themen, dass Schultz nicht mehr Herr der Lage ist, dieses Thema zu sehen und vernünftig zu analysieren und zusammen mit Andreas Bornemann Entscheidungen voranzutreiben, die uns aus dieser Situation heraushelfen werden“, ist sich der Präsident des FC St. Pauli gegenüber dem ‚kicker‘ sicher.

Die Kiezkicker beenden das Kalenderjahr in der zweiten Liga auf dem vorletzten Tabellenplatz. In den bisherigen zwölf Spielen sammelten die Hamburger überschaubare acht Punkte. Schultz ist guter Dinge, dass er im kommenden Jahr den Bock umstoßen kann: „Wir werden bei unserer Arbeit an ein paar Stellschrauben drehen“, erklärt der Trainer, „ich werde drei, vier Spieler mehr in die Verantwortung nehmen, die momentan nicht im Mannschaftsrat sind.“