Bitterer Ausfall beim FC Schalke

Timo Becker (29) wird dem FC Schalke fürs Erste nicht zur Verfügung stehen. Der Defensivspezialist lediet nach offiziellen Vereinsangaben an einer Fuß-Verletzung. Nähere Infos über die Ausfallzeit werden nicht überliefert.

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Direktor Profifußball Youri Mulder gibt zu Prokokoll: „Timo hat in den vergangenen Wochen mit Schmerzen gespielt und ist an eine Grenze gegangen, um für Schalke auf dem Platz zu stehen. Nun mussten wir eine gemeinsame Entscheidung der Vernunft treffen. Timos Fuß braucht Entlastung.“