Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Bitterer Ausfall beim FC Schalke

von Julian Jasch
1 min.
Timo Becker im Schalke-Trikot @Maxppp

Timo Becker (29) wird dem FC Schalke fürs Erste nicht zur Verfügung stehen. Der Defensivspezialist lediet nach offiziellen Vereinsangaben an einer Fuß-Verletzung. Nähere Infos über die Ausfallzeit werden nicht überliefert.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Schalke 04
#S04-Update: Timo Becker steht zunächst nicht zur Verfügung. Der Abwehrspieler leidet an einer Fuß-Verletzung, die eine Belastungspause braucht.

Gute Besserung, Timo! 🍀

Mehr dazu hier:
Bei X ansehen

Direktor Profifußball Youri Mulder gibt zu Prokokoll: „Timo hat in den vergangenen Wochen mit Schmerzen gespielt und ist an eine Grenze gegangen, um für Schalke auf dem Platz zu stehen. Nun mussten wir eine gemeinsame Entscheidung der Vernunft treffen. Timos Fuß braucht Entlastung.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Schalke 04
Timo Becker

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Timo Becker Timo Becker
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert