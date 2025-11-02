Medien: Kane erwägt Barça-Wechsel

Harry Kane (32) kann sich laut spanischen Medien einen Wechsel zum FC Barcelona vorstellen. Die katalanische Zeitung ‚Sport‘ berichtet, dass Barça den Torjäger reizt und dieser einen Sommertransfer zum La Liga-Klub in Erwägung zieht.

Konkrete Bemühungen seitens der Katalanen soll es noch nicht gegeben haben. Dass Barcelona zur kommenden Saison einen neuen Neuner verpflichten will, ist aber bekannt.

Der auslaufende Vertrag von Robert Lewandowski (37) wird wohl nicht verlängert. Als mögliche Nachfolger wurden unter anderem schon Erling Haaland (25/Manchester City), Julián Álvarez (25/Atlético Madrid), Karl Etta Eyong (21/UD Levante) und Dusan Vlahovic (25/Juventus) gehandelt.

Kontakt in die Wüste?

Klar ist: Bei der Verpflichtung eines teuren Großkalibers müsste Barça bei der Finanzierung mal wieder kreativ werden, vor allem mit Blick auf die Gehaltsregeln der Liga.

Kane könnte im Sommer per 65-Millionen-Ausstiegsklausel wechseln, müsste diese Vertragsoption aber schon im Winter aktivieren. Laut ‚Sport‘ hat sein Umfeld Kontakt zu mehreren Vereinen geknüpft, unter anderem nach Saudi-Arabien. Der FC Bayern will Kanes 2027 auslaufenden Vertrag verlängern.