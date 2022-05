Potter Favorit auf Conte-Nachfolge

Graham Potter von Brighton & Hove Albion steht weit oben auf dem Zettel von Tottenham Hotspur. Laut dem ‚Telegraph‘ ist der Brite Favorit auf die Nachfolge von Antonio Conte, sollte dieser die Londoner nach einem Jahr bereits wieder verlassen. Schon im vergangenen Sommer wollte Präsident Daniel Levy Potter verpflichten, der 46-Jährige entschied sich damals allerdings dafür, in Brighton zu bleiben.

Conte, der mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht wird, kündigte an, zum Ende der Saison nach Gesprächen mit den Klubverantwortlichen der Spurs über seine Zukunft entscheiden zu wollen. Potter wäre ein passender Ersatz, der sich bereits in der Premier League bewährt hat. Die Seagulls aus Brighton zeigen in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung und stehen derzeit auf dem neunten Tabellenrang – die bisher beste Platzierung in der klubinternen Premier League-Geschichte.