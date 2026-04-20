Kritik an RB-Wechsel: Reitz bricht sein Schweigen

Rocco Reitz (23) hat sich erstmals zu der harschen Kritik geäußert, die nach der Verkündung seines Wechsels zu RB Leipzig aufgekommen ist. „Das hat mich letzte Woche schon sehr getroffen, das muss ich ehrlich sagen. Es hat wehgetan. Auch zu Hause, ich habe da schon zwei, drei Tage darüber nachgedacht. Ich spiele mein ganzes Leben hier bei Borussia. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so etwas verdient habe. Aber jeder darf natürlich seine Meinung kundtun. Ich akzeptiere das natürlich, obwohl es weh tut. Jeder darf seine Meinung haben, aber es ist nicht schön“, zitiert die ‚Bild‘ den Mittelfeldakteur von Borussia Mönchengladbach.

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Beim gestrigen 1:1-Unentschieden gegen den FSV Mainz 05 machten die Gladbacher Fans mit Pfiffen ihrem Unmut Luft. Auch Banner mit der Aufschrift „Keine Akzeptanz für Reitz“ und „Wer das hier will, darf niemals unser Kapitän sein“ waren zu sehen. Für 20 Millionen Euro wechselt Reitz im Sommer nach Leipzig.