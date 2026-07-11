Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça holt jungen Dribbelkünstler an Bord

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sacha Tavolieri
In der Jugendakademie La Masia entwickelt der FC Barcelona seine Talente @Maxppp

Der FC Barcelona hat sich ein vielversprechendes belgisches Talent geangelt. Sacha Tavolieri zufolge wechselt Außenstürmer Jesse Bisiwu (18) vom FC Brügge zu den Blaugrana. Lediglich letzte Details seien in den Ablöseverhandlungen noch zu klären.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bisiwu ist belgischer U19-Nationalspieler und kam bislang in Brügges zweiter Mannschaft zum Einsatz. Seine Stärken hat der Rechtsfuß in Sachsen Geschwwindigkeit und Dribbling. In Barcelona soll Bisiwu über die Jugendabteilung ans Profiteam herangeführt werden.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Jupiler Pro League
Barcelona
Brügge
Jesse Eugen Bisiwu

Weitere Infos

La Liga La Liga
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Barcelona Logo FC Barcelona
Brügge Logo FC Brügge
Jesse Eugen Bisiwu Jesse Eugen Bisiwu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert