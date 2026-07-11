Der FC Barcelona hat sich ein vielversprechendes belgisches Talent geangelt. Sacha Tavolieri zufolge wechselt Außenstürmer Jesse Bisiwu (18) vom FC Brügge zu den Blaugrana. Lediglich letzte Details seien in den Ablöseverhandlungen noch zu klären.

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Bisiwu ist belgischer U19-Nationalspieler und kam bislang in Brügges zweiter Mannschaft zum Einsatz. Seine Stärken hat der Rechtsfuß in Sachsen Geschwwindigkeit und Dribbling. In Barcelona soll Bisiwu über die Jugendabteilung ans Profiteam herangeführt werden.