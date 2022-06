Inter beobachtet Bella-Kotchap

Inter Mailand zeigt offenbar Interesse an Armel Bella-Kotchap. Wie ‚ran‘ berichtet, ließen die Nerazzurri den Innenverteidiger des VfL Bochum in der abgelaufenen Saison mehrfach beobachten. Der 20-Jährige steht noch bis 2024 an der Castroper Straße unter Vertrag.

Bella-Kotchap wird schon seit einiger Zeit mit einem Abschied vom VfL in Verbindung gebracht, auch Vereine aus der Premier League sollen interessiert sein. Zuletzt wurde berichtet, dass ein Wechsel nach England sogar das bevorzugte Szenario des U21-Nationalspielers ist.