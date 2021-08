Die FT-Topelf des 1. Spieltags

Der Spieler des Spieltages: Erling Haaland

Unter der Anzeige geht's weiter

Lange Zeit rankten sich hartnäckig Wechselgerüchte um Erling Haaland, doch der BVB blieb standhaft. Nun stellte der norwegische Sturmtank gleich am ersten Spieltag seine ganze Klasse unter Beweis. Der 21-Jährige sprühte nur so vor Spielfreude. Haaland war an allen fünf Treffern beim 5:2-Sieg der Dortmunder gegen Eintracht Frankfurt beteiligt (zwei Treffer, drei Assists). Ein überragendes Auftaktspiel des Norwegers.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

Borussia M’gladbach - FC Bayern 1:1

Union Berlin - Bayer Leverkusen 1:1

Arminia Bielefeld - SC Freiburg 0:0

FC Augsburg - TSG Hoffenheim 0:4

VfB Stuttgart - Greuther Fürth 5:1

VfL Wolfsburg - VfL Bochum 1:0

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 5:2

FSV Mainz 05 - RB Leipzig 1:0

1.FC Köln - Hertha BSC 3:1

Zur Tabelle