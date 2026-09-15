Gregor Kobel gehört bei Borussia Dortmund seit Jahren zu den absoluten Leistungsträgern. Dass die Verantwortlichen das 2028 auslaufende Arbeitspapier verlängern wollen, ist die logische Konsequenz. Doch auch andernorts erfreut sich der Keeper großer Wertschätzung.

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Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der 28-Jährige bei mehreren Klubs weit oben auf der Wunschliste. Demzufolge wagte Newcastle United im Sommer sogar einen konkreten Vorstoß bei Kobel, der Schweizer blockte die Anfrage jedoch ab. Der Grund: Kobel sei davon überzeugt, mit dem BVB in naher Zukunft Titel gewinnen zu können.

Laut der ‚Bild‘ beschäftigt sich der 27-fache Nationalspieler aktuell nicht mit einem Abschied. Verwirrend: Die spanische ‚as‘ berichtete am Wochenende, dass Kobel zuletzt proaktiv bei Real Madrid angeboten wurde.

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Wie geht es weiter?

Klar ist: Ende des Jahres möchten die Schwarz-Gelben die Gespräche über die anvisierte Vertragsverlängerung aufnehmen. Dann wird sich zeigen, welchen Plan Kobel in seiner Zukunft verfolgt.