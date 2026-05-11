Unerwarteter Transfer-Bonus für Köln?

Beim 1. FC Köln könnte im Sommer durch einen unerwarteten Nachschlag die Kasse klingeln. Nach FT-Informationen steht den Geißböcken bei einem Transfer von Alessandro Blazic ein Teil des Erlöses zu. Der gebürtige Kölner verließ vergangenen Sommer den FC und schloss sich im November Hércules Alicante an. Im Zuge der Unterschrift verzichteten die Kölner auf die obligatorische Ausbildungsentschädigung für internationale Wechsel, erhielten dafür im Gegenzug aber besagte Klausel. Das könnte sich im Sommer nachträglich als cleverer Schachzug herausstellen.

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Beim Drittligisten ist es dem slowenischen U19-Nationalspieler gelungen, mit starken Leistungen auf sich aufmerksam zu machen. Mehrere Vereine haben beim 20-jährigen Schlussmann angeklopft, darunter der FC Valencia, der bereits vergangenen Sommer Interesse zeigte, und RCD Mallorca. Wie FT erfuhr, liebäugelt Blazic auch mit einer Rückkehr nach Deutschland. Zuletzt gab es diesbezüglich Kontakt mit einigen Zweitligisten. In Alicante steht der junge Torhüter noch bis 2027 unter Vertrag. In zehn Einsätzen für seinen derzeitigen Arbeitgeber hielt er viermal den Kasten sauber.