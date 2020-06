Neuer Assi für Pep

Manchester City hat den Nachfolger für den zum FC Arsenal abgewanderten Mikel Arteta gefunden. Neuer Assistenztrainer von Pep Guardiola ist der 54-jährige Spanier Manuel Lillo.

„Mein Verhältnis zu Pep Guardiola reicht viele Jahre zurück“, erklärt Lillo, „und ich brenne darauf, an seiner Seite für dieses aufregende Team zu arbeiten.“

We're delighted to announce that Juan Manuel Lillo has joined Pep Guardiola’s backroom staff as assistant coach 👌⁣

🔵 #ManCity