Engländer berichten: Mustafi teilt Wechselwunsch mit

Der FC Arsenal hat sich im Sommer angeblich vergeblich um eine Vertragsverlängerung mit Shkodran Mustafi bemüht. Einem Bericht des Onlineportals ‚football.london‘ zufolge lehnte der Innenverteidiger ein Angebot an, seinen 2021 auslaufenden Kontrakt auszudehnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mustafi teilte den Gunners mit, den Klub nach der Saison verlassen zu wollen, heißt es weiter. Hintergrund sei der Wunsch, aus familiären Gründen nach Italien zurückzukehren. Bei Sampdoria Genua hatte Mustafi zwischen 2012 und 2014 gespielt, reifte dort zum Nationalspieler und Weltmeister, ehe es über Valencia 2016 weiter zum FC Arsenal ging. Interesse sollen nun Lazio Rom und die SSC Neapel bekunden.

Bei Arsenal gehörte der Abwehrspieler seit dem Amtsantritt von Trainer Mikel Arteta zum Stammpersonal, eine Knieverletzung zwang ihn in den vergangenen Monaten allerdings zum Zuschauen. Gegen Leicester City (0:1) feierte Mustafi am Sonntag sein Comeback auf dem Rasen, als er in der 49. Minute für den verletzten David Luiz eingewechselt wurde.