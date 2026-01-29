Wechsel fix: Werner bleibt trotzdem bei RB

Die Wege von Timo Werner und RB Leipzig werden sich in diesem Winter trennen, der Wechsel zu den San José Earthquakes ist in trockenen Tüchern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Stürmer am gestrigen Mittwoch seinen Vertrag in Leipzig offiziell aufgelöst. Den Medizincheck hatte er bereits vor zehn Tagen in Berlin bestanden.

In die MLS wird Werner aber dennoch nicht sofort wechseln. Wie die Boulevardzeitung ausführt, wird der Angreifer zunächst bei RB bleiben und sich in den kommenden Wochen bei den Sachsen fit halten. Der Grund: Werners Frau Paula erwartet Ende Februar das erste gemeinsame Kind, die Geburt will der 29-Jährige noch unbedingt abwarten. San José hat bereits am 10. Januar mit der Saisonvorbereitung begonnen, am morgigen Samstag steht ein Testspiel gegen Monterey Bay an. Der MLS-Saisonstart ist am 22. Februar.