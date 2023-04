Chelsea bekommt Druck durch Verkaufsfrist

Der FC Chelsea steht beim geplanten massiven Spielerverkauf im Sommer unter einem gewissen Zeitdruck. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, wollen die Blues sich möglichst bis zum 30. Juni von einem Großteil der Verkaufskandidaten trennen, um die Regeln des Financial Fairplay einzuhalten. Transfererlöse bis zum Stichtag Ende Juni würden noch in der Finanzbilanz für die Saison 2022/23 berücksichtigt. Angesichts der Investitionen von mehr als 600 Millionen Euro in derselben Spielzeit stehen die Blues unter enormen Druck, die Bücher auszugleichen.

Dafür sollen dem Bericht zufolge unter anderem Christian Pulisic (24), Hakim Ziyech (30), Kalidou Koulibaly (31), Ruben Loftus-Cheek (27), Conor Gallagher (23), Romelu Lukaku (29), Mason Mount (24) und Pierre-Emerick Aubameyang (33) sorgen. Rivalisierende Klubs sind sich laut ‚Evening Standard‘ Chelseas Deadline bewusst und könnten die Umstände als Druckmittel einsetzen, um Ablösen zu drücken, sollte die Frist näher rücken.

