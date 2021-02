Klubs haben keinen Bock auf Costa

Diego Costa hat den Sprung zu einem Klub in einer europäischen Topliga verpasst. Der 32-jährige Torjäger, der seinen Vertrag bei Atlético Madrid Anfang des Jahres aufgelöst hatte, fand am Deadline Day keinen neuen Arbeitgeber.

Somit ist für Costa nur noch ein Wechsel in nicht so prestigeträchtige Ligen möglich. Denn laut Statuten darf man auch vereinslose Spieler nur bis zum Ende der Transferphase II, also bis Schließung des Wintertransferfensters, unter Vertrag nehmen. Manchester City und Co., die gestern noch gehandelt wurden, verzichten also allesamt auf Costa.