Menü Suche
Kommentar 2
Update 2. Bundesliga

Ende folgt auf Anfang

von David Hamza - Quelle: kicker
Alexander Ende zieht es vom SC Verl in die zweite Liga @Maxppp

Fortuna Düsseldorf hat bereits einen Favoriten für Markus Anfang ausgemacht, dessen Entlassung unmittelbar bevorsteht. Nach Informationen des ‚kicker‘ steht Alexander Ende ganz oben auf der Shortlist des Zweitligisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (14:16 Uhr): Laut der ‚Bild‘ steht fest mittlerweile, dass Ende einen Vertrag bis 2028 unterschreiben wird.

Der 46-Jährige wurde Mitte März beim ebenfalls abstiegsbedrohten Ligarivalen Preußen Münster entlassen. Von 2023 bis 2025 hatte Ende sehr erfolgreich den Drittligisten SC Verl gecoacht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Düsseldorf
Alexander Ende
Markus Anfang

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf
Alexander Ende Alexander Ende
Markus Anfang Markus Anfang
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert