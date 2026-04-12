Ende folgt auf Anfang

Fortuna Düsseldorf hat bereits einen Favoriten für Markus Anfang ausgemacht, dessen Entlassung unmittelbar bevorsteht. Nach Informationen des ‚kicker‘ steht Alexander Ende ganz oben auf der Shortlist des Zweitligisten.

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Update (14:16 Uhr): Laut der ‚Bild‘ steht fest mittlerweile, dass Ende einen Vertrag bis 2028 unterschreiben wird.

Der 46-Jährige wurde Mitte März beim ebenfalls abstiegsbedrohten Ligarivalen Preußen Münster entlassen. Von 2023 bis 2025 hatte Ende sehr erfolgreich den Drittligisten SC Verl gecoacht.