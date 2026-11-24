UEFA Champions League
Bayern-Wiedersehen fällt aus
@Maxppp
Der OSC Lille muss im Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München am morgigen Mittwoch (21 Uhr) auf Tanguy Nianzou verzichten. Der 24-jährige Innenverteidiger hat sich bei der 0:1-Niederlage gegen Olympique Lyon am vergangenen Samstag eine Muskelverletzung zugezogen.
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Nianzou selbst war von 2020 bis 2022 für die Münchner aktiv, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Es folgte der Wechsel zum FC Sevilla und schließlich im vergangenen Sommer der Schritt nach Lille.
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