Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Zwei Zusagen für Hoffenheim

von David Hamza - Quelle: Sky
Leo Sauer im Spiel gegen Deutschland @Maxppp

Auf der Suche nach einem Ersatz für 50-Millionen-Abgang Bazoumana Touré (20/Newcastle United) hat die TSG Hoffenheim zwei Zusagen in der Tasche. Laut ‚Sky‘ sind sich die Kraichgauer sowohl mit Adam Daghim (20/RB Salzburg) als auch Leo Sauer (20/Feyenoord Rotterdam) einig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kommen soll letztlich wohl nur einer der beiden Außenstürmer. Für Daghim, zuletzt an den VfL Wolfsburg verliehen, hat die TSG bereits ein Angebot in Höhe von 9,5 Millionen Euro abgegeben, das Salzburg aber abgelehnt hat. Sauer winke bei Hoffenheim im Falle eines Transfers ein Vertrag bis 2031.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Eredivisie
Hoffenheim
Wolfsburg
Feyenoord
Leo Sauer
Adam Daghim

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Feyenoord Logo Feyenoord Rotterdam
Leo Sauer Leo Sauer
Adam Daghim Adam Daghim
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert