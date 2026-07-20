Auf der Suche nach einem Ersatz für 50-Millionen-Abgang Bazoumana Touré (20/Newcastle United) hat die TSG Hoffenheim zwei Zusagen in der Tasche. Laut ‚Sky‘ sind sich die Kraichgauer sowohl mit Adam Daghim (20/RB Salzburg) als auch Leo Sauer (20/Feyenoord Rotterdam) einig.

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Kommen soll letztlich wohl nur einer der beiden Außenstürmer. Für Daghim, zuletzt an den VfL Wolfsburg verliehen, hat die TSG bereits ein Angebot in Höhe von 9,5 Millionen Euro abgegeben, das Salzburg aber abgelehnt hat. Sauer winke bei Hoffenheim im Falle eines Transfers ein Vertrag bis 2031.