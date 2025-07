FC Bayern: 150 Millionen für zwei Neue?

Auf der Suche nach neuen Offensivspielern sammelte Max Eberl bislang fleißig Körbe. Florian Wirtz (22) ging zum FC Liverpool, Nico Williams (23) verlängerte bei Athletic Bilbao. Und auch die bisherigen Angebote für die neuen Wunschspieler Nick Woltemade (23) und Luis Díaz (28) wurden abgeblockt.

Bislang stellten die Bayern dem VfB Stuttgart für Woltemade rund 50 Millionen Euro plus Zuschläge in Aussicht. Verhandeln wollen die Schwaben aber wohl erst ab 65 Millionen. Laut der ‚Abendzeitung‘ könnte Bayern bald auf 60 Millionen erhöhen. Insbesondere Klubpatron Uli Hoeneß will den Angreifer dringend in München sehen.

Für Díaz boten die Bayern zuletzt kolportierte 67,5 Millionen. Liverpool taxiert den Wert des Kolumbianers auf 100 Millionen Euro und spekuliert noch auf Mitbieter aus Saudi-Arabien. Hinzu kommt, dass der LFC auch gut damit leben könnte, Díaz (Vertrag bis 2027) zu behalten.

Es geht auch um Eberls Job

Eberl benötigt also eine Menge Verhandlungsgeschick. Wie aus dem Bericht der ‚Abendzeitung‘ hervorgeht, ist mit rund 150 Millionen Euro Ablöse für das Duo Woltemade und Díaz zu rechnen. Die Deals sollten klappen – auch, um den Job des angezählten Sportvorstands zu zementieren.

Übrigens: Als Alternative zu Díaz und Woltemade gilt Xavi Simons (22/RB Leipzig), für den Preise zwischen 50 und 70 Millionen kursieren.