„Alles ist möglich“: Geht City im Januar wieder All-In?

„Alles ist möglich“, sagte Pep Guardiola recht vielsagend auf der heutigen Pressekonferenz. Vor fast genau einem Jahr habe er schließlich auch nicht damit gerechnet, dass „vier, fünf neue Spieler verpflichtet werden“.

Zur Erinnerung: Deutlich mehr als 200 Millionen Euro investierten die Citizens damals in Omar Marmoush (26/75 Millionen), Nico González (23/60 Millionen), Abdukodir Khusanov (21/40 Millionen), Vitor Reis (19/37 Millionen) und Juma Bah (19/sechs Millionen).

Dass man im anstehenden Transferfenster in ähnliche Sphären vordringt, ist unwahrscheinlich. Aber es machen durchaus konkrete Gerüchte die Runde, allen voran jenes um Außenstürmer Antoine Semenyo (25), der dank einer Ausstiegsklausel 70 Millionen Euro kostet.

Alle weiteren Spekulationen stecken noch in den Kinderschuhen, aber der Januar hat schließlich noch nicht angefangen und City ist als aktueller Tabellenzweiter hinter dem FC Arsenal unter Zugzwang.