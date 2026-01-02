Menü Suche
Bayers Haltung bei Grimaldo

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Alejandro Grimaldo für Bayer im Einsatz @Maxppp

Bayer Leverkusen ist bei der Personalie Alejandro Grimaldo entspannt. Wie aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervorgeht, würde der Doublesieger von 2024 ab Sommer mit dem Vizekapitän auch ins letzte Vertragsjahr gehen. Der Spanier ist noch bis 2027 an Bayer gebunden.

Zur Einordnung: Grimaldo ist für FT der beste Außenverteidiger der Bundesliga – und träumt davon, zum Ende seiner Karriere nochmal für einen großen Klub in seiner Heimat zu spielen. Auch der FC Bayern hat ihn auf dem Zettel. Doch rechnet man bei Bayer nicht damit, dass angesichts der 30 Jahre des Freistoßkönigs noch lukrative Offerten reinflattern. Verramschen werde man Grimaldo aber auch ganz sicher nicht.

