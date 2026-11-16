Ibrahim Maza steht bei Bayer Leverkusen vor der Vertragsverlängerung bis 2031. Entsprechende Informationen der ‚Bild‘ bestätigt heute auch ‚Sky‘. Der TV-Sender fügt jedoch hinzu, dass ein Abschied aus Leverkusen weiter auf dem Plan steht.

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Statt schon in diesem Winter oder im Sommer 2027 könnte Maza die Werkself aber erst 2028 verlassen – dann wahrscheinlich ins Ausland. Paris St. Germain behält den 20-jährigen Zauberfuß weiterhin im Blick.

Maza soll in Leverkusen künftig vier bis 4,5 Millionen Euro pro Saison verdienen können. Eine Ausstiegsklausel sei nicht Teil des Pakets, um dessen Details am heutigen Montag noch einmal gefeilt wurde. Leverkusen habe aber zugesichert, Maza bei einem großen Angebot ziehen zu lassen.

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Maza angeschlagen zurück in Leverkusen

Unterdessen ist der Algerier früher als geplant von seinem Nationalteam nach Leverkusen zurückgekehrt. Beim jüngsten 1:0-Sieg gegen Togo hatte Maza einen Schlag auf den Fuß abbekommen. Sein Einsatz am Samstag (15:30 Uhr) gegen den SC Paderborn ist ungewiss, so die ‚Bild‘.