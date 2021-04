Schafft es Werder wieder mit Kohfeldt?

In der Saison 2019/20 war eine Aufholjagd, die Werder Bremen in die Relegation rettete und schließlich den Klassenerhalt sicherte. Die aktuelle Spielzeit verläuft entgegengesetzt. Eigentlich schien Grün-Weiß schon gerettet. Doch sieben Niederlagen in Folge sorgen dafür, dass der Vorsprung auf Platz 16 auf einen Punkt zusammengeschmolzen ist.

Eine Parallele zum Vorjahr gibt es aber: Florian Kohfeldt soll den Karren aus dem Dreck ziehen. Manager Frank Baumann sprach dem Trainer schon unter der Woche sein Vertrauen aus. Und laut der ‚Bild‘ steht fest, dass Kohfeldt auch am Freitag im DFB-Pokalhalbfinale gegen RB Leipzig auf der Bank sitzen soll.

Und was sagt Kohfeldt? Nach dem gestrigen 1:3 bei Union Berlin versprach der ehemalige Torhüter: „Ich werde nicht weglaufen, sondern kämpfen.“ Jedoch gelte auch: „Wenn aber jemand das Gefühl hat, dass es mit einer anderen Person besser läuft, soll man es mir sagen.“ Derzeit sieht es nicht so aus, als kämen die Bremer zu diesem Schluss – genau wie im Vorjahr.