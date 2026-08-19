Arsenal: Wunsch-Zugang im Anflug

Der FC Arsenal könnte in Kürze einen neuen Innenverteidiger präsentieren. Laut ‚The Athletic‘ stehen die Verhandlungen zwischen Aston Villa und den Gunners bezüglich Ezri Konsa vor dem Abschluss. Der 28-Jährige war schon seit geraumer Zeit der Wunschspieler beim Team von Mikel Arteta.

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Der englische Nationalspieler kann sowohl im Zentrum als auch auf der rechten Abwehrseite agieren und passt damit in die Philosophie von Arteta. Bei den Villans steht Konsa bis 2028 unter Vertrag. Die beiden Klubs müssen sich noch auf eine Transfersumme einigen, ehe der Wechsel über die Bühne gehen kann.

Update (15:50 Uhr): Laut ‚The Athletic‘ haben sich beide Klubs mittlerweile auf eine Ablöse in Höhe von umgerechnet 60 Millionen Euro plus Boni geeinigt. Der Medizincheck soll am morgigen Donnerstag stattfinden.