HSV: Dicke Abfindung für Kuntz

Den Hamburger SV kommt die Entlassung von Stefan Kuntz teuer zu stehen. Der ‚Süddeutschen Zeitung‘ zufolge haben sich beide Parteien auf eine Abfindung in Höhe von drei vollen sowie drei halben Monatsgehältern geeinigt. Der Vertrag des ehemaligen Sportvorstands wäre im Sommer 2026 ausgelaufen. Ein „wohlwollendes“ Arbeitszeugnis habe Kuntz dankend abgelehnt.

Die Zusammenarbeit wurde Ende des vergangenen Jahres beendet. Zunächst wurden private, familiäre Gründe vorgeschoben, ehe Vorwürfe der sexuellen Belästigung publik wurden. Kuntz selbst sei von einer Vertragsverlängerung ausgegangen und von der Entlassung vollkommen überrascht worden.