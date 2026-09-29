Chema gesteht Rückkehr-Wunsch

Chema Andrés (21) kann sich gut vorstellen, eines Tages wieder für Real Madrid aufzulaufen. Im Interview mit ‚Cadena Cope‘ antwortet der Sechser von Brighton & Hove Albion angesprochen auf eine mögliche Real-Rückkehr: „In der Zukunft? Hoffentlich, aber im Moment denke ich nicht daran.“

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Chema wechselte im Sommer nach einem Jahr beim VfB Stuttgart für 22 Millionen Euro zu den Seagulls. Zwischen 2018 und 2025 war der spanische U21-Nationalspieler von den Königlichen ausgebildet worden.