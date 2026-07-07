Augsburg verleiht Dong
Der FC Augsburg verleiht Kyliane Dong. Der 21-Jährige wechselt für ein Jahr zu den Bolton Wanderers. Der englische Zweitligist besitzt für den Flügelspieler eine Kaufoption.
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Leihe nach England: Kyliane #Dong schließt sich für die Saison 2026/27 den Bolton Wanderers an. 🏴 Wir wünschen Dir alles Gute und viel Spielzeit in der Championship, Kyliane! ✊— FC Augsburg (@FCAugsburg) July 7, 2026
👉 Alle Infos: https://t.co/GhYrY3x2Ub pic.twitter.com/MqCuZYE0sk
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