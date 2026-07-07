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Augsburg verleiht Dong

Der FC Augsburg verleiht Kyliane Dong. Der 21-Jährige wechselt für ein Jahr zu den Bolton Wanderers. Der englische Zweitligist besitzt für den Flügelspieler eine Kaufoption.

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