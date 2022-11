Arsenal: Arteta über „kleinen Kader“

Mikel Arteta hat sich zur Größe seines Kaders beim FC Arsenal geäußert. Nach der 1:3-Niederlage im Carabao Cup gegen Brighton & Hove Albion sagte der 40-jährige Trainer auf der Pressekonferenz: „Es ist die gleiche Mannschaft, wie wenn wir gewinnen. Ich habe von Tag eins an gesagt, dass wir einen kleinen Kader haben, weil uns noch ein paar Spieler verlassen haben. Aber wir müssen versuchen, das bestmöglich zu managen.“

Neuverpflichtungen im Winter hält sich Arteta offen: „Wir müssen über unsere Optionen und Kapazitäten für Transfers sprechen.“ Im Vergleich zum Sieg gegen den FC Chelsea am vergangenen Sonntag (1:0) nahm der Spanier gestern zehn Änderungen an seiner Startelf vor. Am Samstag (20:45 Uhr) muss der Tabellenführer dann bei den Wolverhampton Wanderers ran.